Iparraldeko Bidea Zarautzetik Debarako etapa
Santa Klara kalea, 2
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Santa Klara aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1200
Santa Klara kalea, 2
Zumaian
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Eizaguirre
Oharrak: Zumaiatik 1,3 kilometrora dago aterpetxea, Bidetik ehunka metro ingurura. Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 3
Zarautzetik Debarako etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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