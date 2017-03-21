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Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas

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Albergue Santa Brígida

Dispoñible sen conexión
3845
0
Albergue santa brigida

C/ Real, 19
Hontanas

628 927 317 (Albergue)

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Serven almorzos, comidas, ceas e bocadillos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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