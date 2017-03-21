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Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Albergue Santa Brígida

Disponible sin conexión
3881
98
Albergue santa brigida

C/ Real, 19
Hontanas

628 927 317 (Albergue)

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Sirven desayunos, comidas, cenas y bocadillos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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