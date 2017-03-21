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Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

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Santa Brigida aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3846
0
Albergue santa brigida

Reala kalea, 19
Hontanas

628927317 (Aterpetxea)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Gosariak, bazkariak, afariak eta ogitartekoak ematen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa Etapa 13

Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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