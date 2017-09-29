Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Avenida Fraga Iribarne, s/n
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Albergue San Roque- Molinaseca
Dispoñible sen conexión
1160
Avenida Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca (León)
Propiedade do albergue: Novo propietario agosto 2021
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Primitivo
Observacións: Tarifas 10€ só durmir, 15€ durmir+almorzo e 27€ durmir+almorzo+cea
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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