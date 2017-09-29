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Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa

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San Roque- Molinaseca aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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San Roque- Molinaseca aterpetxea

Fraga Iribarne etorbidea, z/g
Molinaseka (Leon)

600501030

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Jabe berria 2021eko abuztua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Primitiboa

Oharrak: Tarifak: 10 € lo egitea bakarrik, 15 € lo egitea + gosaria eta 27 € lo egitea + gosaria + afaria

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Foncebadonetik Ponferradarako etapa Etapa 22

Foncebadonetik Ponferradarako etapa

km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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