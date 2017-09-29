Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Fraga Iribarne etorbidea, z/g
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San Roque- Molinaseca aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1160
Fraga Iribarne etorbidea, z/g
Molinaseka (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Jabe berria 2021eko abuztua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Primitiboa
Oharrak: Tarifak: 10 € lo egitea bakarrik, 15 € lo egitea + gosaria eta 27 € lo egitea + gosaria + afaria
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 22
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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