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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Albergue San Roque- Molinaseca

Disponible sin conexión
121
51
Albergue San Roque- Molinaseca

Avenida Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca (León)

600501030

[email protected]

Propiedad del albergue: Nuevo propietario agosto 2021

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Primitivo

Observaciones: Tarifas 10€ solo dormir, 15€ dormir+desayuno y 27€ dormir+desayuno+cena

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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