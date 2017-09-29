Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Avenida Fraga Iribarne, s/n
Albergue San Roque- Molinaseca
Disponible sin conexión
12151
Avenida Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca (León)
Propiedad del albergue: Nuevo propietario agosto 2021
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Primitivo
Observaciones: Tarifas 10€ solo dormir, 15€ dormir+desayuno y 27€ dormir+desayuno+cena
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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