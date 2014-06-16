Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Travesía da Igrexa, s/n (no mesmo Camiño de Santiago)
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Albergue San Marcos
Dispoñible sen conexión
2200
Travesía da Igrexa, s/n (no mesmo Camiño de Santiago)
Palas de Rei (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Blanco
Observacións: Serven almorzos a partir das 6:00
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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