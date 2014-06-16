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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue San Marcos

Disponible sin conexión
237
123
Albergue san marcos

Travesía de la Iglesia, s/n (en el mismo Camino de Santiago)
Palas de Rei (Lugo)

982 38 07 11, 606 726 356

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ana Blanco

Observaciones: Sirven desayunos a partir de las 6:00

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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