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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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San Marcos aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
220
0
Albergue san marcos

Elizaren zeharbidea, z/g (Done Jakue bidean bertan)
Palas de Rei (Lugo)

982 38 07 11, 606 726 356

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Zuria

Oharrak: Gosariak 6:00etatik aurrera

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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