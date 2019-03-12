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Camiño Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río

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Albergue San Cipriano de Ayegui

Dispoñible sen conexión
179
0
Albergue san cipriano

C/ Polideportivo, 3
Ayegui (Navarra)

948 55 43 11

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Cristina

Observacións: Dispón de masaxista

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río

km 29,0
Tempo 06H 35’
Dificultade media
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