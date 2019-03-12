Camiño Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
C/ Polideportivo, 3
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Albergue San Cipriano de Ayegui
Dispoñible sen conexión
1790
C/ Polideportivo, 3
Ayegui (Navarra)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Cristina
Observacións: Dispón de masaxista
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
km 29,0
Tempo 06H 35’
Dificultade media
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