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Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

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Alberg Sant Cipriano d'Ayegui

Disponible sense connexió
180
0
Albergue san cipriano

C/ Poliesportiu, 3
Ayegui (Navarra)

948 55 43 11

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cristina

Observacions: Disposa de massatgista

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu Etapa 6

Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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