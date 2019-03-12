Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
C/ Polideportivo, 3
Albergue San Cipriano de Ayegui
Disponible sin conexión
19629
C/ Polideportivo, 3
Ayegui (Navarra)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Cristina
Observaciones: Dispone de masajista
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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