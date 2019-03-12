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Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

Albergue San Cipriano de Ayegui

Disponible sin conexión
196
29
Albergue san cipriano

C/ Polideportivo, 3
Ayegui (Navarra)

948 55 43 11

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Cristina

Observaciones: Dispone de masajista

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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