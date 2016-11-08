Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ San Blas, 5
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Albergue San Blas
Dispoñible sen conexión
300
C/ San Blas, 5
Columbrianos (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jesús e Rosa Mari
Observacións: Casona Blasonada do século XVII totalmente reformada. Serven almorzos, comidas, bocadillos, pratos combinados...
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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