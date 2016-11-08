Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
San Blas kalea, 5
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San Blas aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
300
San Blas kalea, 5
Columbrianos (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus eta Rosa Mari
Oharrak: XVII. mendeko etxetzar armarriduna, guztiz eraberritua. Gosariak, bazkariak, ogitartekoak, plater konbinatuak... zerbitzatzen dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 23
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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