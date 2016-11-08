Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ San Blas, 5
Albergue San Blas
Disponible sin conexión
307
C/ San Blas, 5
Columbrianos (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jesús y Rosa Mari
Observaciones: Casona Blasonada del siglo XVII totalmente reformada. Sirven desayunos, comidas, bocadillos, platos combinados...
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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