Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue San Antonio de Padua
C/ Leon, 33
Villar de Mazarife
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Pepe Giner
Observacións: Ofrecen almorzo, comida e cea. Servizo de fisioterapia e masaxe por un profesional diplomado. Mención especial do premio "Menú do peregrino" en 2010 outorgado pola Deputación de León.
Camiño Francés
Etapa de León a San Martín do Camiño
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo