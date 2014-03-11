Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de León a San Martín do Camiño

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue San Antonio de Padua

Dispoñible sen conexión
81
0
Albergue san antonio de padua

C/ Leon, 33
Villar de Mazarife

987 390 192, 687 300 666

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Pepe Giner

Observacións: Ofrecen almorzo, comida e cea. Servizo de fisioterapia e masaxe por un profesional diplomado. Mención especial do premio "Menú do peregrino" en 2010 outorgado pola Deputación de León.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín do Camiño Etapa 19

Etapa de León a San Martín do Camiño

km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías