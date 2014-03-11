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Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

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Alberg Sant Antonio de Pàdua

Disponible sense connexió
82
0
Albergue san antonio de padua

C/ Leon, 33
Villar de Mazarife

987 390 192, 687 300 666

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pepe Giner

Observacions: Ofereixen desdejuni, menjar i sopar. Servei de fisioteràpia i massatge per un professional diplomat. Esment especial del premio "Menú del pelegrí" en 2010 atorgat per la Diputació de León.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí Etapa 19

Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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