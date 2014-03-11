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Alberg Sant Antonio de Pàdua
C/ Leon, 33
Villar de Mazarife
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pepe Giner
Observacions: Ofereixen desdejuni, menjar i sopar. Servei de fisioteràpia i massatge per un professional diplomat. Esment especial del premio "Menú del pelegrí" en 2010 atorgat per la Diputació de León.
Camí Francès
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
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