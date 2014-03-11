Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino
C/ Leon, 33
Albergue San Antonio de Padua
Disponible sin conexión
9950
C/ Leon, 33
Villar de Mazarife
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Pepe Giner
Observaciones: Ofrecen desayuno, comida y cena. Servicio de fisioterapia y masaje por un profesional diplomado. Mención especial del premio "Menú del peregrino" en 2010 otorgado por la Diputación de León.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín del Camino
km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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