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Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino

Albergue San Antonio de Padua

Disponible sin conexión
99
50
Albergue san antonio de padua

C/ Leon, 33
Villar de Mazarife

987 390 192, 687 300 666

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pepe Giner

Observaciones: Ofrecen desayuno, comida y cena. Servicio de fisioterapia y masaje por un profesional diplomado. Mención especial del premio "Menú del peregrino" en 2010 otorgado por la Diputación de León.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín del Camino Etapa 19

Etapa de León a San Martín del Camino

km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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