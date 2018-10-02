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Albergue Rosa d'Abreu

Dispoñible sen conexión
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Albergue rosa dabreu

C/ Queimaliños, 33
Redondela

688 422 701, 886 096 755.

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rosa Vaz

Observacións:

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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