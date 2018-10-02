Camiño Portugués
C/ Queimaliños, 33
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Albergue Rosa d'Abreu
Dispoñible sen conexión
200
C/ Queimaliños, 33
Redondela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rosa Vaz
Observacións:
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