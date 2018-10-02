Camí Portuguès
C/ Queimaliños, 33
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Alberg Rosa d'Abreu
Disponible sense connexió
200
C/ Queimaliños, 33
Redondela
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Vaz
Observacions:
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