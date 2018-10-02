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Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela

Albergue Rosa d'Abreu

Disponible sin conexión
25
2
Albergue rosa dabreu

C/ Queimaliños, 33
Redondela

688 422 701, 886 096 755.

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosa Vaz

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de O Porriño a Redondela Etapa 2

Etapa de O Porriño a Redondela

km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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