Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
C/ Campo Cruceiro do Gaio, 7
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Albergue Roots & Boots
Dispoñible sen conexión
430
C/ Campo Cruceiro do Gaio, 7
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Cristina e Alba
Observacións: Habitacións con vistas á catedral e xardín de 600 m2 con árbores centenarias e bar de deseño. Inclúe kit roupa de cama.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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