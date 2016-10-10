Albergue Roots & Boots

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Cristina y Alba

Observaciones: Habitaciones con vistas a la catedral y jardín de 600 m2 con árboles centenarios y bar de diseño. Incluye kit ropa de cama.