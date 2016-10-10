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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue Roots & Boots

Disponible sin conexión
50
21
Albergue boots and roots

C/ Campo Cruceiro do Gaio, 7
Santiago de Compostela

699 631 594

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Cristina y Alba

Observaciones: Habitaciones con vistas a la catedral y jardín de 600 m2 con árboles centenarios y bar de diseño. Incluye kit ropa de cama.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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