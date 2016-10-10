Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
C/ Camp Cruceiro do Gaio, 7
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Alberg Roots & Boots
Disponible sense connexió
440
C/ Camp Cruceiro do Gaio, 7
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cristina i Alba
Observacions: Habitacions amb vista a la catedral i jardí de 600 m2 amb arbres centenaris i bar de disseny. Inclou joc roba de llit.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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