Camiño Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos
Rua Doutor Fleming, nº3, local 7
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Rio Mandeo
Dispoñible sen conexión
00
Rua Doutor Fleming, nº3, local 7
Betanzos ( A Coruña )
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Sergio
Observacións: Horario de check-in: 12:30 - 19:00
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 3
Etapa de Pontedeume a Betanzos
km 21,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo