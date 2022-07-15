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Camiño Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos

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Albergue Rio Mandeo

Dispoñible sen conexión
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Albergue Rio Mandeo

Rua Doutor Fleming, nº3, local 7
Betanzos ( A Coruña )

604044448

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Sergio

Observacións: Horario de check-in: 12:30 - 19:00

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Pontedeume a Betanzos Etapa 3

Etapa de Pontedeume a Betanzos

km 21,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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