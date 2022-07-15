Camino Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos
Rua Doctor Fleming, nº3, local 7
Albergue Rio Mandeo
Disponible sin conexión
950
Rua Doctor Fleming, nº3, local 7
Betanzos ( A Coruña )
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Sergio
Observaciones: Horario de check-in: 12:30 - 19:00
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 3
Etapa de Pontedeume a Betanzos
km 21,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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