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Camino Inglés Etapa de Pontedeume a Betanzos

Albergue Rio Mandeo

Disponible sin conexión
95
0
Albergue Rio Mandeo

Rua Doctor Fleming, nº3, local 7
Betanzos ( A Coruña )

604044448

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Sergio

Observaciones: Horario de check-in: 12:30 - 19:00

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Pontedeume a Betanzos Etapa 3

Etapa de Pontedeume a Betanzos

km 21,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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