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Camí Anglès Etapa de Pontedeume a Betanzos

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Alberg Rio Mandeo

Disponible sense connexió
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Alberg Rio Mandeo

Rua Doctor Fleming, nº3, local 7
Betanzos ( la Corunya )

604044448

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sergio

Observacions: Horari de check-in: 12.30 - 19.00

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de Pontedeume a Betanzos Etapa 3

Etapa de Pontedeume a Betanzos

km 21,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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