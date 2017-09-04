Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Santa Irene (Concello do Piñeiro)
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Albergue Privado de Santa Irene
Dispoñible sen conexión
2250
Santa Irene (Concello do Piñeiro)
A Coruña
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Teresa, Laura e Cristina
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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