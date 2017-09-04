Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Santa Irene (Concello do Pi)
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Alberg Privat de Santa Irene
Disponible sense connexió
2250
Santa Irene (Concello do Pi)
la Corunya
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Teresa, Laura i Cristina
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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