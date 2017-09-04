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Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

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Alberg Privat de Santa Irene

Disponible sense connexió
225
0
Albergue privado santa irene

Santa Irene (Concello do Pi)
la Corunya

981 51 10 00

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Teresa, Laura i Cristina

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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