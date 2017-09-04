Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Santa Irene (Concelelo Pino)
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Santa Irene aterpetxe pribatua
Konexiorik gabe erabilgarri
2250
Santa Irene (Concelelo Pino)
Coruña
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Teresa, Laura eta Cristina
Oharrak:
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