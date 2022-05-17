Camiño do Norte Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
Villaviciosa
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Albergue Peón
Dispoñible sen conexión
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Villaviciosa
Peón
Propiedade do albergue: privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: David Fernández Riera
Observacións: Estamos apartados do camiño 2,5 km do camiño ,temos un servizo gratuíto taxi-peregrino para ir buscar e devolver ao camiñoOs prezos inclúen o aloxamento e o almorzo
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
km 34,3
Tempo 09H 15’
Dificultade alta
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