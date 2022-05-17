Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
Villaviciosa
Albergue Peón
Disponible sin conexión
290
Villaviciosa
Peón
Propiedad del albergue: privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: David Fernández Riera
Observaciones: Estamos apartados del camino 2,5 km del camino ,tenemos un servicio gratuito taxi-peregrino para ir a buscar y devolver al camino Los precios incluyen el alojamiento y el desayuno
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo
km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos