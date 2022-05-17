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Camino del Norte Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

Albergue Peón

Disponible sin conexión
29
0
Albergue Peón

Villaviciosa
Peón

616076772

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: David Fernández Riera

Observaciones: Estamos apartados del camino 2,5 km del camino ,tenemos un servicio gratuito taxi-peregrino para ir a buscar y devolver al camino Los precios incluyen el alojamiento y el desayuno

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

km 34,3
Tiempo 09H 15’
Dificultad Alta
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