Albergue Peón

Propiedad del albergue: privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: David Fernández Riera

Observaciones: Estamos apartados del camino 2,5 km del camino ,tenemos un servicio gratuito taxi-peregrino para ir a buscar y devolver al camino Los precios incluyen el alojamiento y el desayuno