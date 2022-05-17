Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
Villaviciosa
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Peoi aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Villaviciosa
Peoia
Aterpetxearen jabegoa: pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David Fernández Riera
Oharrak: Bideko 2,5 km bidetik urrun gaude, doako zerbitzua daukagu -erromes bidea bilatu eta itzultzera joateko Prezioetan ostatua eta gosaria sartzen dira
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 20
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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