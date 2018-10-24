Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
Caromonte baixo, 3
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Albergue Parroquial Santibáñez Valdeiglesias
Dispoñible sen conexión
2560
Caromonte baixo, 3
Santibáñez de Valdeiglesias (León)
Propiedade do albergue: Parroquia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia
Persoa encargada de atender o albergue: O párroco Etelvino Baños
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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