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Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

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Alberg Parroquial Santibáñez Valdeiglesias

Disponible sense connexió
256
0
Albergue parroquial de valdeiglesias

Caromonte baix, 3
Santibáñez de Valdeiglesias (Lleó)

626 362 159

Propietat de l'alberg: Parròquia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: El rector Etelvino Baños

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga Etapa 20

Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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