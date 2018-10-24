Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa
Karomonte baxua, 3
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Santibáñez Valdeiglesias parrokia-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2560
Karomonte baxua, 3
Santibáñez de Valdeiglesias (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Etelvino Baños parrokoa
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 20
Astorgako bideko San Martin etapa
km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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