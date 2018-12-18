Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
C/ Bajera, 37
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Albergue Parada Viloria
Dispoñible sen conexión
11680
C/ Bajera, 37
Viloria de Rioxa (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mariaje
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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