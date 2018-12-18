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Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Albergue Parada Viloria

Dispoñible sen conexión
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Albergue Parada Viloria

C/ Bajera, 37
Viloria de Rioxa (Burgos)

Mariaje: 610 625 065

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mariaje

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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