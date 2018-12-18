Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
C/ Bajera, 37
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Alberg Parada Viloria
Disponible sense connexió
11680
C/ Bajera, 37
Viloria de Rioja (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mariaje
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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