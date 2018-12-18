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Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

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Alberg Parada Viloria

Disponible sense connexió
1168
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Alberg Parada Viloria

C/ Bajera, 37
Viloria de Rioja (Burgos)

Mariaje: 610 625 065

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mariaje

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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