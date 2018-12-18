Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Bajera kalea, 37
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Biloriako geralekuko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
11680
Bajera kalea, 37
Viloria de Rioja (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mariajea
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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