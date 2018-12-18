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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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Biloriako geralekuko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1168
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Biloriako geralekuko aterpetxea

Bajera kalea, 37
Viloria de Rioja (Burgos)

Mariajea: 610 625 065

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mariajea

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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