Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Aldea de San Xulián do Camiño
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Albergue Ou Abrigadoiro
Dispoñible sen conexión
7700
Aldea de San Xulián do Camiño
San Xulián do Camiño (Concello de Palas de Rei)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Carmen e Miguel Anxo
Observacións: Durmir: 14 euros (inclúe xogo de cama). Ceas: 12,50 euros. Almorzo: 3,50
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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