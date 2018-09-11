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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue O Abrigadoiro

Disponible sin conexión
782
101
Albergue o abrigadoiro

Aldea de San Xulián do Camiño
San Xulián do Camiño (Concello de Palas de Rei)

982 37 41 17. Reservas: 676 596 975

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Carmen y Miguel Ángel

Observaciones: Dormir: 14 euros (incluye juego de cama). Cenas: 12,50 euros. Desayuno: 3,50

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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