Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Aldea de San Xulián do Camiño
Albergue O Abrigadoiro
Disponible sin conexión
782101
Aldea de San Xulián do Camiño
San Xulián do Camiño (Concello de Palas de Rei)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Carmen y Miguel Ángel
Observaciones: Dormir: 14 euros (incluye juego de cama). Cenas: 12,50 euros. Desayuno: 3,50
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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