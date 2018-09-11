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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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O Babestua

Konexiorik gabe erabilgarri
771
0
Albergue o abrigadoiro

San Txilliango bidea
San Txilliedo Camiño (Concello de Palas de Rei)

982 37 41 17. Erreserbak: 676 596 975

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen eta Miguel Angel

Oharrak: Lo egitea: 14 euro (ohe-jokoa barne). Afariak: 12,50 euro. Gosaria: 3,50

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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