Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
San Txilliango bidea
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O Babestua
Konexiorik gabe erabilgarri
7710
San Txilliango bidea
San Txilliedo Camiño (Concello de Palas de Rei)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen eta Miguel Angel
Oharrak: Lo egitea: 14 euro (ohe-jokoa barne). Afariak: 12,50 euro. Gosaria: 3,50
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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