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Albergue O Xardín de Muruzábal
Camiño Monteviejo, 21
Muruzábal (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Alicia e Carlos
Observacións: O albergue atópase á entrada do pobo. Conta cunha ampla zona axardinada. Dispón de 2 dormitorios dobres con baño, una habitación dobre e outra tripla que comparten baño e una ampla sala con 14 prazas en litera. Dispoñibilidade de bicicletas paira visitar a Igrexa de Santa María de Eunate. Ofrécese almorzo buffet 5 euros e cea de peregrino 12 euros.
Camiño Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
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