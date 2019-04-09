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Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Albergue O Xardín de Muruzábal

Dispoñible sen conexión
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Albergue O Xardín de Muruzábal

Camiño Monteviejo, 21
Muruzábal (Navarra)

696 688 399

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Alicia e Carlos

Observacións: O albergue atópase á entrada do pobo. Conta cunha ampla zona axardinada. Dispón de 2 dormitorios dobres con baño, una habitación dobre e outra tripla que comparten baño e una ampla sala con 14 prazas en litera. Dispoñibilidade de bicicletas paira visitar a Igrexa de Santa María de Eunate. Ofrécese almorzo buffet 5 euros e cea de peregrino 12 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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