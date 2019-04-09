Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Monteviejo bidea, 21
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Muruzabalgo El Jardín aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
60
Monteviejo bidea, 21
Muruzabal (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alicia eta Carlos
Oharrak: Aterpetxea herriaren sarreran dago. Lorategi zabala du. Bi logela bikoitz ditu bainugelarekin, logela bikoitz bat eta logela hirukoitz bat bainugela berean eta gela zabal bat 14 plazarekin literan. Eunateko Santa Maria eliza bisitatzeko bizikletak. Buffet gosaria (5 euro) eta erromes afaria (12 euro).
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