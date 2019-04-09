Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Muruzabalgo El Jardín aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
6
0
Muruzabalgo El Jardín aterpetxea

Monteviejo bidea, 21
Muruzabal (Nafarroa)

696 688 399

eljardinindemuruzabal@gmailabal

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alicia eta Carlos

Oharrak: Aterpetxea herriaren sarreran dago. Lorategi zabala du. Bi logela bikoitz ditu bainugelarekin, logela bikoitz bat eta logela hirukoitz bat bainugela berean eta gela zabal bat 14 plazarekin literan. Eunateko Santa Maria eliza bisitatzeko bizikletak. Buffet gosaria (5 euro) eta erromes afaria (12 euro).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi