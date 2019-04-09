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Alberg El Jardí de Muruzábal
Camí Monteviejo, 21
Muruzábal (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alicia i Carlos
Observacions: L'alberg es troba a l'entrada del poble. Compta amb una àmplia zona enjardinada. Disposa de 2 dormitoris dobles amb bany, una habitació doble i una altra triple que comparteixen bany i una àmplia sala amb 14 places en llitera. Disponibilitat de bicicletes per a visitar l'Església de Santa María d'Eunate. S'ofereix desdejuno bufet 5 euros i sopar de pelegrí 12 euros.
Camí Francès
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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