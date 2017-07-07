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Albergue O Recuncho do Apóstolo
Ctra Antiga N-VIN, nº 1-1ºA Ambasmestas
(León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mª Carmen García e Jorge Lago
Observacións: Todas as estancias levan incluído sabanas, toallas, artigos de aseo e almorzo buffet. Ofrecen servizo diario de cea con cargo ás 19 horas. Wi-Fi gratis.
Camiño Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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