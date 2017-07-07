Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Ctra Antigua N-VI, nº 1-1ºA
Albergue El Rincón del Apóstol
Disponible sin conexión
51
Ctra Antigua N-VI, nº 1-1ºA
Ambasmestas (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mª Carmen García y Jorge Lago
Observaciones: Todas las estancias llevan incluido sabanas, toallas, artículos de aseo y desayuno buffet. Ofrecen servicio diario de cena con cargo a las 19 horas. Wi-Fi gratis.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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