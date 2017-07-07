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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg El Racó de l'Apòstol

Disponible sense connexió
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Albergue el rincon del apostol

Ctra Antiga N-VI, nº 1-1ºA
Ambasmestas (León)

987 543 099, 638 221 274

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª Carmen García i Jorge Llac

Observacions: Totes les estades porten inclòs sabanes, tovalloles, articles de condícia i desdejuni buffet. Ofereixen servei diari de sopar amb càrrec a les 19 hores. Wi-Fi gratis.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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