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Alberg El Racó de l'Apòstol
Ctra Antiga N-VI, nº 1-1ºA
Ambasmestas (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª Carmen García i Jorge Llac
Observacions: Totes les estades porten inclòs sabanes, tovalloles, articles de condícia i desdejuni buffet. Ofereixen servei diari de sopar amb càrrec a les 19 hores. Wi-Fi gratis.
Camí Francès
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
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