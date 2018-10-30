Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Camiño de Santiago, 25
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue O Peregrino
Dispoñible sen conexión
1950
C/ Camiño de Santiago, 25
Atapuerca (Burgos)
Propiedade do albergue: Centro Turístico O Peregino S.L
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Rocío García
Persoa encargada de atender o albergue: Rocío García
Observacións: Hai tamén 6 habitacións dobres con baño a 35 euros
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo